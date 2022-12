„Avatar 2“-Star Sigourney Weaver lästert über die Marvel-Filme Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down Sigourney Weaver „Wir haben auch ein Recht auf gute Filme“: „Avatar 2“-Star teilt gegen Marvel-Kino aus Von Daniel Benedict | 12.12.2022, 05:56 Uhr

Sigourney Weaver hat genug von den ständigen Marvel-Filmen. Ihren neuesten Film „Avatar: The Way of Water“ hält sie für eine willkommene Abwechslung.