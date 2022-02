Polizei sichert Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Panorama Autos kollidieren: Ein Kind stirbt, mehrere Schwerverletzte Von dpa | 25.02.2022, 19:13 Uhr | Update vor 57 Min.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Barsinghausen in der Region Hannover ist nach Polizeiangaben ein Kind ums Leben gekommen, mindestens vier weitere Menschen sind schwer verletzt worden. Unter den Schwerverletzten befinde sich ein weiteres Kind, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend am Unfallort. Es sei in Lebensgefahr. Einzelheiten zu den Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Zahlreiche Rettungskräfte rückten zum Unglücksort aus.