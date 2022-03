Kathrin Röggla FOTO: Carsten Koall Russische Invasion Autorin Kathrin Röggla gegen Kulturboykott von Russland Von dpa | 09.03.2022, 05:10 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Berliner Schriftstellerin erhält am Samstag in Mainz den Else-Lasker-Schüler-Preis. Anfang April erleben zwei neue Stücke von Kathrin Röggla ihre Uraufführung in Dresden und Saarbrücken.