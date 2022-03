Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf A7 FOTO: Jonas Walzberg Panorama Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß auf A7 Von dpa | 03.03.2022, 06:03 Uhr | Update vor 14 Min.

Ein Autofahrer ist auf der A7 bei Hamburg mit einem anderen Wagen zusammengeprallt und gestorben. Der Fahrer des anderen Autos sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Am Mittwochabend waren die zwei Autos an der Anschlussstelle Hamburg-Marmstorf aus noch ungeklärter Ursache gegeneinander geprallt. Eines der Autos schleuderte danach gegen einen Baum und zerschellte nach Angaben der Polizei. Die A7 sei wegen des Unfalls in Richtung Süden gesperrt.