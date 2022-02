Polizei FOTO: Christoph Soeder Panorama Autofahrer reißt Gas-Tankschlauch ab und flieht Von dpa | 21.02.2022, 08:34 Uhr | Update vor 3 Std.

Ein Autofahrer hat am Wochenende in Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) eine Gas-Tanksäule an einer Tankstelle demoliert und ist geflohen. Gegen den Mann, der nach den Ermittlungen aus Schleswig-Holstein kommt, wird nun wegen Sachbeschädigung und Unfallflucht ermittelt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Sicherungstechnik an der Tanksäule habe eine mögliche Explosion oder einen Brand bei dem gefährlichen Vorfall vom Samstag verhindert.