Auto wegen Kraftstoffmangels geschoben: Polizei stoppt Mann Von dpa | 23.02.2022, 12:12 Uhr

Einen Autoschieber im wörtlichen Sinn haben Polizisten auf der Autobahn 20 bei Grimmen (Vorpommern-Rügen) gestoppt. Der 37-jährige Mann war am Dienstagabend dabei, sein Auto auf der Standspur zu einer Tankstelle an der Abfahrt Grimmen-Ost zu schieben, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Stralsunder und seine Frau waren wegen Kraftstoffmangels etwa einen Kilometer vor der rettenden Tankstelle liegengeblieben und wollten wohl das Geld für den Abschleppdienst sparen.