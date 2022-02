Blaulicht FOTO: Jens Büttner Panorama Auto streift Wagen im Gegenverkehr und überschlägt sich Von dpa | 25.02.2022, 12:38 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Unfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist am Freitag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 37-Jährige mit dem Wagen bei Prislich erst nach rechts von der Fahrbahn abgedriftet, gegen die Leitplanke geprallt und nach links geschleudert. Dort streifte das Fahrzeug einen entgegenkommenden Wagen, überschlug sich und landete an einem Baum. Der 37-Jährige kam in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen, hieß es.