Von dpa | 01.03.2022

Ein Autofahrer hat an einem Fußgängerüberweg in Hannover drei Grundschülerinnen angefahren und eine von ihnen schwer verletzt. Die Sechsjährige sei am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die beiden anderen Mädchen im Alter von jeweils sieben Jahren wurden bei dem Aufprall demnach leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur weiteren Beobachtung bleiben sollten.