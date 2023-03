Durch zwei aufeinanderfolgende Unfälle auf der A3 starben vier Menschen. Foto: dpa/TNN/Erwin Pottkiesser up-down up-down Zwei Unfälle hintereinander Auto fährt in Verunglückte: Vier Menschen sterben auf der A3 Von dpa | 26.03.2023, 19:42 Uhr

Erst war es nur ein Auto, das am Sonntag auf der A3 von der Straße abkam. Die Insassen konnten sich befreien – dann nahm das Unglück seinen Lauf. Am Ende sind vier Menschen tot, darunter auch ein Ersthelfer. Was war passiert?