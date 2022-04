Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto) FOTO: Julian Stratenschulte/dpa. Verletzte in Leverkusen Auto fährt in Menschengruppe: Mutter und Kind schwer verletzt Von dpa | 23.04.2022, 16:56 Uhr | Update vor 6 Min.

Ein Autofahrer ist am Samstag in Leverkusen in eine Menschengruppe gefahren und zunächst geflüchtet. Es traf eine Mutter und ihre beiden Kinder, die Frau und ein Kind sind schwer verletzt.