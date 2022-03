Überschwemmungen in Australien FOTO: Jason O'brien Unwetter Australiens Osten unter Wasser: Premier ruft Notstand aus Von dpa | 09.03.2022, 11:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Australien ist extreme Naturereignisse gewöhnt. Aber 16 Tage Regen am Stück - wie zuletzt in Sydney - sind auch in Down Under ein Jahrhundertereignis. Viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.