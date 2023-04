Austin Butler Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down Hollywood Austin Butler spielt in Gangsterdrama „City on Fire“ mit Von dpa | 04.04.2023, 01:51 Uhr

Der „Elvis“-Darsteller begibt sich mit seinem nächsten Filmprojekt in die Welt verfeindeter Banden in den 80er-Jahren. In „City on Fire“ soll Butler die Hauptrolle spielen und auch als Produzent mitwirken.