Dicht an der Natur: die dänische Sommerhaus-Kultur. FOTO: Utzon Center

Urlaub in Dänemark Warum die Sommerhaus-Kultur in Dänemark in Gefahr ist Von Frank Jung | 19.08.2022, 10:16 Uhr

Urlaub in Dänemark ist für viele Norddeutsche ein Muss – und am besten geht das in einem der typischen dänischen Sommerhäuser. Wie Sommerhäuser in Dänemark zum Kulturgut wurden und warum sie in Gefahr sind, erklärt Architektin Line Nørskov Eriksen im Interview.