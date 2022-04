Was gibt es Schöneres, als im Advent bummeln zu gehen? Vom besonderen Flair auf dem kleinen, aber internationalen Weihnachtsmarkt in Edinburgh erzählte der Aussteller begeistert am Telefon: „Es ist kalt, seit Tagen scheint hier die Sonne, die ersten Schneeflocken rieseln.“ Einheimische, Studenten und Touristen bevölkern den schottischen Weihnachtsmarkt mit den 35 Ständen. Sie kommen aus China, Japan, Italien, Spanien und Deutschland, kaufen Kunstgewerbliches, essen Stollen und trinken Glühwein.

„Hier ist fast alles so wie in Deutschland, nur die Preise sind höher“, so Diekmann. Die Lage dieses Marktes mitten in der historischen Altstadt sei traumhaft. Ebenso gut laufen die Geschäfte in Birmingham und Leeds. Dort gebe es zwar mehr Gastronomie, deutsches Essen sei jedoch auch hier der Renner. Den letzten Standdienst hat er Heiligabend auf der Insel. In Melle betreut Michael Waltz den Diekmann-Stand mit Klangschalen, Engelfiguren und Geschenkartikeln.

„Unser gesamtes Team kommt aus Melle und Wellingholzhausen, deshalb sind wir erstmals mit einem kleinen Stand vertreten“, erzählte Jutta Wöhrmann, die seit 20 Jahren Stände in Bielefeld und am Hamburger Rathaus betreibt. Es sei familiärer in der Kleinstadt mit einer rundum guten Betreuung. Die Standgebühren fielen erheblich niedriger aus, dafür gebe es jedoch weniger Publikum und nicht mal ein Zehntel des Hamburger Umsatzes. „Dort sind nämlich enorm viele Touristen auf dem Weihnachtsmarkt“.

Mit zwei Ständen ist Helga Stiller aus Eicken-Bruche seit 18 Jahren in der Stadt präsent: Sie verkauft Schmuckdesign und Keramik mit regionalen Motiven, wie Fachwerkhäuser und Kirchen. Wenn das Standpersonal jedoch kurzfristig ausfällt, pendelt sie schon mal zwischen den Städten. Zeitgleich ist sie seit 16 Jahren in Bremen, Oldenburg und Freiburg dabei.

„In Bremen gibt es viele Sammler. Die Keramikhäuser mit den Motiven des Schnoorviertels gehen weg wie Bratwürstchen“, meinte sie. Ebenso wie auf dem Oldenburger Markt gebe es mehr Kommerz und Kulinarisches. Der Freiburger Markt sei dagegen kleiner und kuscheliger mit viel Kunstgewerbe. Er werde gerne von Touristen aus der Schweiz, Italien und dem Elsass besucht.