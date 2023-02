In New York wurde ein Alligator in einem Teich gefunden. Symbolfoto: Imago Images/Wirestock up-down up-down „Potentielle Gefahr“ Ausgesetztes Haustier? Alligator in New Yorker Park gefunden Von Laurena Erdmann | 21.02.2023, 18:57 Uhr

In einem Park in Brooklyn, New York, ist am Wochenende ein Alligator in einem Teich gefunden worden. Bei dem lethargischen Tier handelt es sich wahrscheinlich um ein ausgesetztes Haustier.