Von dpa | 10.05.2023, 14:08 Uhr

Ein Aushilfslehrer in Paris ist gleich mehrfach für Protestaktionen um die französischen Abitur-Prüfungen aufgefallen. Am Ende landeten die Abschlussklausuren sogar angezündet in einem Eimer.