Den Schießstand in Langen nutze er häufig, woraus sich Gespräche mit der Gemeinde ergeben hätten. Ein eigenes Fachgeschäft für die Jagd am Heimatort zu eröffnen klingt da nur wie der logische nächste Schritt. In der Tat hat er bereits vor etwa einem Jahr einen Businessplan erstellt. In diesem Plan hat Kölker auch die Konkurrenzsituation analysiert. „Es gibt schon einige Mitbewerber im Umfeld. Aber der Markt ist trotzdem groß genug“, gibt sich Kölker zuversichtlich.

Außerdem biete das Jagdhaus Kölker Dienstleistungen an, die nicht jeder habe: Mit einem eigenen Büchsenmacher kann ein Waffenreparaturservice vorgehalten werden. Seminare und Fachvorträge runden das Bild ab. Den letzten Anstoß durchzustarten habe er auf dem Gründertag 2011 in Meppen erhalten, vor allem der motivierende Vortrag von Daniela Ben Said habe ihn beeindruckt.

Genauso zielführend wie seine Argumentation für die Geschäftseröffnung nutzte Kölker die Angebote des „EX-EL“-Teams. Bei Ulrike Bollmann nahm er an einem Existenzgründungsseminar teil. Die Beratung der NBank suchte er bei Stefan Kleinheider. Das Gründercoaching ließ er von der Steuerkanzlei Knollenborg und Partner in Lingen durchführen.

Besonders gut beraten fühlte sich Kölker durch die Volksbank Lingen. Er ging zur Infoabenden der Emsland GmbH wie beispielsweise einem Vortrag über Social Media. Alle Genannten gehören zum „EX-EL“-Netzwerk.

Obschon der 27-jährige Kölker erst drei Monate sein eigener Chef ist, kann er jetzt schon anderen Gründern sagen: „Mein Motto ist: Kompetenz aus Leidenschaft. Das hat mich in meinem Berufsweg geprägt. Es ist wichtig, mit Spaß dabei zu sein und sein Wissen weitergeben zu wollen.“

www.jagdhaus-koelker.de

