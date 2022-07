Feuerwehreinsatz bei der Feuerwehrkapelle: Der Reisebus der Gruppe brannte auf dem Weg nach Washington ab. FOTO: Archiv up-down up-down Auf dem Weg zur Steuben-Parade Feuerwehrkapelle Vörden lässt sich in USA von brennendem Bus nicht aufhalten Von PM. | 10.09.2012, 04:35 Uhr

Neuenkirchen-Vörden/Washington. Die Feuerwehrkapelle Vörden hat sich auf dem Weg zur Steuben-Parade in New York weder vom Streik der Flugbegleiter noch von einem brennenden Bus aufhalten lassen. Allen Widrigkeiten zum Trotz sind die Musiker in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington angekommen, wie die Kapelle mitgeteilt hat.