Japans Wasserschweine Foto: -/Izu Shaboten Zoo/dpa up-down up-down Tiere Auch Japans Wasserschweine lieben im Winter heiße Bäder Von dpa | 22.11.2022, 08:01 Uhr

Stressabbau in heißen Quellen - wenn in einem japanischen Zoo die Wasserschweine in ein warmes Becken steigen, dann wirkt das angeblich auch auf die menschlichen Zuschauer entspannend.