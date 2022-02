Wuppertaler Schwebebahn FOTO: David Young Panorama Ast im Stromabnehmer: Wuppertaler Schwebebahn steht still Von dpa | 18.02.2022, 16:58 Uhr | Update vor 8 Std.

In Wuppertal hat der Sturm am Freitagnachmittag vorübergehend die Schwebebahn lahmgelegt. Ein Ast sei auf eine Bahn gefallen und habe sich im Stromabnehmer verklemmt, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Stadtwerke (WSW). Die Fahrzeuge stehen den Angaben zufolge in den Stationen. Alle Fahrgäste hätten aussteigen können. Sobald der Ast beseitigt sei, solle der Betrieb wieder aufgenommen werden.