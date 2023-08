Mückenfallen im Hamburger Hafen Asiatische Tigermücke: Jetzt wird sie auch in Norddeutschland gesucht Von dpa | 07.08.2023, 17:07 Uhr Die Asiatische Tigermücke kommt eigentlich aus dem tropischen Raum, doch hat auch bereits in Deutschland Einzug gefunden. Foto: imago images/blickwinkel up-down up-down

Die Asiatische Tigermücke, die gefährliche Krankheitserreger übertragen kann, ist bereits in Berlin und in Süddeutschland entdeckt worden. Auch in Norddeutschland beginnt nun die Suche nach dem Tropeninsekt. Erster Schwerpunkt ist der Hamburger Hafen.