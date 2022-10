Aschau im Chiemgau: Die Polizei sucht nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen nach einem Diskobesuch nach Spuren. Foto: dpa/Uwe Lein up-down up-down Aschau im Chiemgau 23-Jährige nach Diskobesuch getötet und in Fluss geworfen Von dpa | 05.10.2022, 07:15 Uhr

Eine 23-Jährige ist nach einem Diskobesuch in Aschau im Chiemgau in Bayern getötet und in den Fluss Prien geworfen worden. Was über die Tat bekannt ist.