In der Johannesstraße in Schwerin wurden drei öffentliche Parkplätze für Fahrräder reserviert. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Fahrrad-Parkplätze in Schwerin Anwohnerin verärgert: Statt Autos parken hier jetzt Fahrräder Von Marco Dittmer | 14.02.2023, 11:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Statt drei Fahrzeuge können in einer Straße in der Schweriner Innenstadt nun 20 Fahrräder abgestellt werden. Dabei stehen die Fahrrad-Parkplätze nicht mal im Radverkehrskonzept. Warum die Stadt so handelt.