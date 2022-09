König Charles III. und Gemahlin Camilla Foto: Phil Noble/Pool Reuters/AP/dpa up-down up-down Besuch des Königspaars Anti-Monarchie-Protest in Cardiff geplant Von dpa | 16.09.2022, 12:41 Uhr

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. regt sich vereinzelt Kritik an der Monarchie. So auch in der walisischen Hauptstadt Cardiff. Vor dem heutigen Besuch des Königspaars sind Proteste angekündigt.