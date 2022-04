1809 Verkehrstote, das sind 8,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2010. Fast genauso hoch war der prozentuale Anstieg bei den verletzten Fußgängern, Auto- und Zweiradfahrern.

Trotz der vielen Toten im laufenden Jahr sehen die Experten noch kein Ende des Langfristtrends nach unten, der etwa durch sicherere Autos und verbesserte Rettungsmedizin bestimmt wird. „Prinzipiell geht es runter“, erläuterte Statistikerin Ingeborg Vorndran.

Doch die Witterung lässt die Zahlen schwanken, erläuterte sie. So führte der extrem harte Winter Anfang 2010 dazu, dass es damals weniger schwere Unfälle gab. Die Zahl der Verkehrstoten fiel im Gesamtjahr auf einen historischen Tiefstand. Das warme Frühjahr 2011 hat dann wiederum für den jetzt verzeichneten Anstieg gesorgt. Denn: „Bei schlechter Witterung fahren weniger Menschen Auto, und es sind auch weniger Zweiradfahrer und Fußgänger unterwegs“, sagte Ingeborg Vorndran. „Im Sommer gibt es normalerweise mehr Tote.“

Die Polizei nahm in den ersten sechs Monaten rund 1,12 Millionen Unfälle auf – 2,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Darunter waren erheblich mehr schwere Unfälle mit Verletzten oder Getöteten als im Vorjahr (plus 8,8 Prozent).

Auffällig ist auch: 52 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren starben in den ersten fünf Monaten dieses Jahres. Das waren 20 junge Leute mehr als im selben Zeitraum 2010. Außerdem kamen 268 Motorradfahrer ums Leben – plus 32 Prozent. Besonders stark war der Anstieg der Verkehrstoten in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.