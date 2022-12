Die Zahl der gesprengten Geldautomaten hat in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Foto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Lohnendes Geschäft Bericht: Anschläge auf Geldautomaten in Deutschland erreichen Höchststand Von dpa | 03.12.2022, 11:37 Uhr

Noch nie wurden in Deutschland laut einem Medienbericht so viele Anschläge auf Geldautomaten verübt, wie in diesem Jahr. Besonders das Vorgehen der Täter bereitet den Behörden immer mehr Sorge.