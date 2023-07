Anohni and the Johnsons Foto: Anohni with Nomi Ruiz/Rough Trade/Beggars Group/Indigo/dpa up-down up-down Musik Anohni and the Johnsons: Hoffnung im Düsteren Von dpa | 05.07.2023, 10:51 Uhr

Anohni zeigt sich wieder mit dunklen, aber auch sanften Tönen. Nach ihrem Elektro-Solo-Ausflug gibt es ein neues Album unter dem Bandnamen Anohni and the Johnsons. Mit gefühlvollen Glanzstücken in Serie.