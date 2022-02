Anna Netrebko FOTO: BARBARA GINDL Panorama Anna Netrebko: „Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört“ Von dpa | 27.02.2022, 13:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Die russische Starsängerin Anna Netrebko hat sich zur russischen Invasion in die Ukraine geäußert. Sie sei gegen diesen Krieg, schrieb die weltberühmte Operndiva in einer Erklärung auf Instagram. „Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und die Menschen in Frieden leben können. Das erhoffe ich mir und dafür bete ich.“