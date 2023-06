Messerangriff in Park Foto: Florent Pecchio/L'Essor Savoyard/AP/dpa up-down up-down Messerattacke in Annecy Macron: „Nation unter Schock“ – Angriff auf Kleinkinder erschüttert Frankreich Von dpa | 08.06.2023, 11:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Auf einem Spielplatz attackiert ein Mann in Frankreich Kleinkinder mit einem Messer und verletzt zwei von ihnen lebensgefährlich. Was trieb den Mann an, der sogar Kleinkinder in Kinderwagen attackierte?