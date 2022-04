FOTO: Archiv Angestellte mit Messer bedroht Überfall auf Spielothek in Nordhorn Von Thomas Pertz | 16.05.2011, 06:58 Uhr

Bei einem Überfall auf eine Spielothek in Nordhorn hat ein unbekannter Täter am Samstagabend in Nordhorn einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.