Eröffnung des Freibads Sonnenbad FOTO: Uli Deck Schwimmen Anbaden ohne Maske - Karlsruher Sonnenbad öffnet Von dpa | 18.02.2022, 13:35 Uhr | Update vor 11 Std.

Auch wenn es draußen noch kalt ist, startet das Freibad in Karlsruhe jetzt schon in die neue Saison. Es ist die erste Öffnung in Deutschland.