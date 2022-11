Gerichtsgebäude in München Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Justiz An Rubens-Bild geklebt: Strafbefehle gegen Klima-Aktivisten Von dpa | 18.11.2022, 04:57 Uhr

Im August kleben sich zwei Aktivisten der „Letzten Generation“ in der Alten Pinakothek in München an einem Rubens-Gemälde fest. Die Aktion hat nun erste juristische Konsequenzen.