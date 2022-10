Der Einsatz der Polizei wegen eines beschädigten Synagogenfensters in Hannover läuft noch. Foto: Deutzmann/Imago Images up-down up-down Jom Kippur Am höchsten jüdischen Feiertag: Fenster von Synagoge in Hannover eingeworfen Von dpa | 05.10.2022, 22:01 Uhr

An einer Synagoge in Hannover ist am Mittwoch ein Fenster eingeworfen worden. In der Synagoge hatten sich Jüdinnen und Juden für den höchsten Feiertag Jom Kippur zum Gottesdienst versammelt.