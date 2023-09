Einschaltquoten „Amsterdam-Krimi“ vor „Wer wird Millionär?“ Von dpa | 08.09.2023, 16:18 Uhr | Update vor 1 Std. RTL-Quizshow «Wer wird Millionär? Foto: Stefan Gregorowius/RTL/dpa up-down up-down

Der Krimi am Donnerstagabend mit Hannes Jaenicke im Ersten hat die meisten Zuschauer an die Bildschirme gelockt. Der zweite Platz geht an Günther Jauch mit seiner Rate-Show bei RTL.