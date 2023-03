Nach der Amoktat legten zahlreiche Menschen Blumen vor dem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg nieder. Eine Stiftung warnt vor Vorurteilen gegen die Glaubensgemeinschaft. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down „Würde der Opfer wahren“ Amoktat von Hamburg: Stiftung warnt vor Vorurteilen gegen Zeugen Jehovas Von dpa | 11.03.2023, 17:10 Uhr

Die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas hat vor Vorurteilen gegen die Zeugen Jehovas gewarnt. Am Donnerstagabend waren bei einer Amoktat in einem Gebäude der Glaubensgemeinschaft in Hamburg acht Menschen ums Leben gekommen.