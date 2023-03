Dieser Text wird laufend aktualisiert

Blutbad in Hamburg: Bei einer Schießerei während einer Veranstaltung der Jehovas Zeugen in Hamburg sind nach Informationen der „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend sieben Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere Personen seien verletzt worden. Die Hamburger Polizei stuft die Schüsse laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein. Die Hintergründe der Schüsse sind nach Angaben der Hamburger Polizei bislang unklar.

Tweet der Hamburger Polizei:

Nach Informationen der Polizei haben gegen 21 Uhr eine oder mehrere Personen in einem sogenannten Königreichssaal der Zeugen Jehovas – ein Gebäude für Gottesdienste der Gruppe – auf Menschen geschossen. Es gibt einen sogenannten „Massenanfall an Verletzten“, wie die Feuerwehr und der Rettungsdienst sagten.

Der Tatort in Hamburg-Alsterdorf wurde weiträumig abgesperrt. Foto: dpa/Jonas Walzberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Polizei sprach von einer Großlage. „Die Toten haben alle Schussverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Nach offiziellen Angaben sind Spezialkräfte im Einsatz. Innensenator Andy Grote schrieb am Donnerstagabend bei Twitter:

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich bestürzt: „Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd“, schrieb Tschentscher am Donnerstagabend bei Twitter.

„Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe.“ Tschentscher rief die Bürgerinnen und Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten.

In dem Gebäude der Zeugen Jehovas hatte um 19 Uhr eine Vanstaltung mit zahlreichen Teilnehmern begonnen. Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas war für den Donnerstagabend eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften geplant. Dazu ist den Informationen zufolge auch die Öffentlichkeit eingeladen. Bei den Zusammenkünften wird sich demzufolge mit der Bibel befasst und damit, wie das, was sie lehrt im Leben berücksichtigt werden kann. Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Menschen die Veranstaltung besucht: „Es sind mehrere Personen in dem Gebäude gewesen während der Veranstaltung“, so ein Sprecher.

Keine Hinweise auf flüchtigen Täter

Es gebe keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter: „Im Moment ist die Lage soweit beruhigt“, sagte ein Polizeisprecher. Streifenwagen mit Blaulicht sperrten den Tatort am Abend weiträumig ab. Streifenbeamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort. Foto: dpa/Jonas Walzberg Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer „extremen Gefahr“. „Am heutigen Tage gegen 21.00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen“, hieß es in dem Text. Die Polizei sei gegen 21.15 Uhr telefonisch über die Schüsse informiert worden.

Polizeisprecher Holger Vehren äußerte sich bereits zu den bisherigen Erkenntnissen:

Bereiche in Alsterdorf großräumig abgesperrt

Eine besondere Einheit der Bereitschaftspolizei, die gerade in der Nähe war, sei in das Objekt reingegangen und habe sogar auch noch einen Schuss gehört, so der Polizeisprecher weiter. Nach Eintreffen der Beamten am Tatort sei am Donnerstagabend noch ein Schuss gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Später habe man in einem oberen Stockwerk des Gebäudes eine tödlich verletzte Person gefunden – es gebe Hinweise darauf, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte. Gewissheit gebe es aber noch nicht.

Die Straßen am Schadensort wurden umfangreich abgesperrt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. „Meiden Sie den Gefahrenbereich. Im Gefahrenbereich verbleiben Sie an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort und begeben sich vorläufig nicht ins Freie.“ Zudem sollte die Notrufnummer 110 nur im äußersten Notfall oder für relevante Beobachtungen genutzt werden.

Gefahrenwarnung soll zeitnah aufgehoben werden

Mehr Informationen: Die Zeugen Jehovas größer als Größer als Zeichen Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als „allmächtigen Gott und Schöpfer“ und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Die streng organisierte Gruppe wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Geschäftsmann Charles Taze Russell (1852-1916) in den USA gegründet und finanziert sich durch freiwillige Spenden. Unter dem Nazi-Regime war die Glaubensgemeinschaft verboten und wurde verfolgt. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die „Weltzentrale“ ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit weniger als 200 000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa. Die Zeugen Jehovas haben keine bezahlten Geistlichen. Ihre Gottesdienste finden in „Königreichssälen“ statt. Ihre wichtigsten Publikationen sind „Der Wachtturm“ und „Erwachet!“. Die Zeugen Jehovas glauben an einen bald bevorstehenden Welt-Untergang. Dem Staat stehen die Zeugen Jehovas distanziert gegenüber. An Wahlen nehmen sie aus religiösen Gründen nicht teil. Übermäßiger Alkoholgenuss, Tabak und das Feiern nach dem christlichen Festkalender werden ebenso abgelehnt wie Bluttransfusionen.

Die Gefahrenwarnung rund um das Gotteshaus der Zeugen Jehovas soll nach Angaben eines Polizeisprechers zeitnah auslaufen. „Ich gehe davon aus, dass die Warnung entweder jetzt bald aufgehoben wird oder schon aufgehoben ist“, sagte er am Donnerstagabend dem Sender ntv.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein dreistöckiges Gewerbegebäude, das an einer breiten Straße und neben einem Malerbetrieb sowie einer Baustelle mit drei großen Kränen liegt. In Hamburg-Alsterdorf leben rund 15.000 Menschen, der Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord ist etwa drei Quadratkilometer groß. Neben Alsterdorf gibt es zwölf weitere Stadtteile in dem Bezirk. In Hamburg-Alsterdorf sind zahlreiche Unternehmen angesiedelt. Durch den Stadtteil verläuft der Fluss Alster.