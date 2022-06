Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse und ihre Lehrer waren am Mittwochvormittag in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche zu Fuß unterwegs, als das Auto in die Gruppe fuhr. FOTO: AFP/ODD ANDERSEN Todesfahrt am Breitscheidplatz Nach „Amoktat“ in Berlin: Bangen um verletzten Lehrer und Schüler , Jakob Patzke , dpa und | 10.06.2022, 10:38 Uhr Von Daniel Benedict afp | 10.06.2022, 10:38 Uhr

In Berlin ist am Mittwoch ein Auto in eine Schülergruppe aus Hessen gefahren. Eine Lehrerin starb, etliche Menschen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft will den mutmaßlichen Todesfahrer in einer Psychiatrie unterbringen lassen.