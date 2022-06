Ein Polizist fotografiert die beschädigte Ladenfront am Unfallort. Am Vortag war ein 29-jähriger hier mit seinem Auto in der Nähe der Berliner Gedächtniskirche in eine Schülergruppe gefahren. FOTO: Fabian Sommer/dpa Antrag der Staatsanwaltschaft Tödliche Autofahrt in Berlin: 29-Jähriger soll in Psychiatrie gehen , Jakob Patzke , dpa und | 08.06.2022, 11:05 Uhr | Update vor 50 Min. Von Daniel Benedict afp | 08.06.2022, 11:05 Uhr | Update vor 50 Min.

In Berlin ist am Mittwoch ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Eine Lehrerin starb, 14 Schüler wurden verletzt, sechs von ihnen lebensgefährlich. Die Staatsanwaltschaft will den 29-jährigen Fahrer in einer Psychiatrie unterbringen lassen.