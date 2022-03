Comedian Pete Davidson wird eine Reise ins All antreten. FOTO: imago images/Prod.DB Geld spielt keine Rolle Kein Witz: Amazon-Gründer Bezos schickt Comedian Pete Davidson ins All Von dpa | 14.03.2022, 16:04 Uhr

Schon einige Prominente hatten in der Vergangenheit einen Kurztrip ins All unternommen. Nun wird der US-Comedian Pete Davidson mithilfe von Jeff Bezos per Rakete reisen.