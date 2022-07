Auf ihr gutes Zeitgefühl will Maren Kock (Startnummer 48) am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft über 10000 Meter auf der Stadionbahn vertrauen. FOTO: Archiv up-down up-down Am Samstag in Bremen Maren Kock startet mit Medaillenchancen bei der 10000-Meter-DM Von Mirko Nordmann | 03.05.2013, 18:50 Uhr

Eines ist klar: Ihren Deutschen-Meister-Titel über 10000 Meter wird Maren Kock am Samstag (19.15 Uhr) bei den deutschen Meisterschaften in Bremen nicht verteidigen. Schließlich war die 22-Jährige im Vorjahr in Marburg die Schnellste der U-23-Konkurrenz. Doch auch im Frauen-Feld hat Kock durchaus Medaillenchancen.