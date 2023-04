Juan Carlos Foto: Raúl Terrel/Europa Press/dpa up-down up-down Spanische Royals Altkönig Juan Carlos beginnt in der Heimat Segeltraining Von dpa | 20.04.2023, 15:06 Uhr

Spaniens Altkönig Juan Carlos will in diesem Jahr an einer Boots-Weltmeisterschaft teilnehmen. Dafür hat der 85-Jährige jetzt das Training gestartet.