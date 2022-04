Joachim Gauck FOTO: Axel Heimken Vorpommern-Greifswald Alt-Bundespräsident Gauck eröffnet Usedomer Literaturtage Von dpa | 08.04.2022, 16:55 Uhr | Update vor 15 Min.

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck soll in diesem Jahr die Usedomer Literaturtage eröffnen. Thema der Lesung am 27. April ist die Fragilität der Demokratie, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Es gehe darum, wie der konstruktive Streit und die Toleranz gestärkt werden können. Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wird zudem am 29. April ihren neuen Roman „Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt“ vorstellen.