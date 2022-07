1929 im Wiskehus in Schwagstorf geboren, arbeitete Alfred Thörner in der Landwirtschaft und war vielen Mitbürgern auch als Milchwagenfahrer bekannt.

Von 1958 bis 1973 übernahm Alfred Thörner als Gemeindebrandmeister der Gemeinde Schwagstorf Verantwortung. Aber auch der örtliche Schützenverein profitierte von seinem Engagement und seiner Heimatverbundenheit, die sich im Einsatz für andere ausdrückte.

Alfred Thörner zählte 1965 zu den Gründungsmitgliedren des Sportvereins, war viele Jahre 2. Vorsitzender und maßgeblich am Bau des ersten Sportplatzes beteiligt. Über Jahrzehnte hinweg gehörte Alfred Thörner zudem dem Ostercappelner Karnevalsverein OKV an und war 1985 auch an der Gründung des Heimatvereins beteiligt.

Eine Legislaturperiode arbeitete er im Gemeinderat mit, legte beim Bau der Mehrzweckhalle mit Hand an und machte sich darüber hinaus als leidenschaftlicher Fotograf einen Namen. Es gab wohl keine Veranstaltung in Schwagstorf, die Alfred Thörner nicht mit der Kamera begleitet hat.

Alfred Thörner hat mit seinem ehrenamtlichen Einsatz Maßstäbe gesetzt.