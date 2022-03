Aktivistin Phyu aus Myanmar FOTO: Christina Horsten Zivilgesellschaft Aktivistin aus Myanmar mit Menschenrechtspreis ausgezeichnet Von dpa | 29.03.2022, 04:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Myanmar - einst Birma - versinkt seit einem Putsch 2021 in Chaos und Gewalt. Wegen ihrem Einsatz in dem Krisenstaat erhält Aktivistin May Sabe Phyu den deutsch-französischen Menschenrechtspreis.