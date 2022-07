Festnahme in Osnabrück: Großrazzia gegen Schleuserbanden. FOTO: Festim Beqiri/Tv7news/dpa up-down up-down „Schlag gegen Täternetzwerk gelungen“ 10.000 Migranten geschmuggelt: Europol hebt Schleuserbande aus , dpa und | 05.07.2022, 08:20 Uhr | Update vor 23 Std. Von Daniel Benedict Jakob Patzke | 05.07.2022, 08:20 Uhr | Update vor 23 Std.

Europol hat bei einer der größten Polizeiaktionen in Europa eine der größten Schleuserbanden ausgehoben, unter anderem in Osnabrück. Der Vorwurf: Bis zu 10.000 Migranten sollen in Schlauchbooten über den Ärmelkanal gebracht worden sein. Osnabrück soll ein Drehkreuz der Schlepper-Infrastruktur sein.