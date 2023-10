Eine seit knapp zehn Monaten vermisste Frau aus Montabaur in Rheinland-Pfalz ist tot aufgefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Als Tatverdächtiger sei ein 35-jähriger Mann vorläufig festgenommen worden, sagte Oberstaatsanwalt Dominik Mies am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Toten war zuvor mehrfach intensiv an und in dem Fluss Lahn zwischen Villmar und Runkel gesucht worden.

Die 34-Jährige galt seit Heiligabend vergangenen Jahres als vermisst. Bereits zuvor hatte Mies von Hinweisen gesprochen, wonach sie im Großraum Limburg „einen nicht natürlichen Tod“ gestorben und ihr Leichnam zwischen Villmar und Runkel in oder an der Lahn abgelegt worden sei. Das Verschwinden der Frau, in deren Umfeld nach Angaben der Staatsanwaltschaft Drogen eine Rolle gespielt haben sollen, war im September Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gewesen.