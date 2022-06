Am 29. Juni geht es bei „Aktenzeichen XY“ um einen Fall aus Lingen. FOTO: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Sendung am 29. Juni Lingen: Aktenzeichen XY zeigt Fall eines vermissten 15-Jährigen Von Daniel Benedict | 27.06.2022, 13:49 Uhr

Ein 15-jähriger Junge verschwindet im September 2017 auf dem Weg aus dem niedersächsischen Lingen in seine Heimatstadt in Bayern. Bisher gibt es kein Lebenszeichen von dem Jugendlichen – was ist damals geschehen?