Der erste Mensch in Deutschland hat sich mit Affenpocken infiziert. FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Am Freitag erster Fall Affenpocken in Deutschland: Zwei neue Fälle in Berlin bestätigt Von dpa | 21.05.2022, 16:10 Uhr | Update vor 18 Min.

Am Freitag gab es die erste Bestätigung für einen Affenpockenfall in Deutschland. Nun sind zwei weitere Fälle nachgewiesen worden, diesmal in Berlin. Während die Gesundheitssenatorin zur Vorsicht mahnt, rechnet das Robert-Koch-Institut mit weiteren Infektionen.