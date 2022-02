Kraftstoffpreise FOTO: Sven Hoppe Ukraine-Krieg ADAC: Rekordpreise für Benzin und Diesel Von dpa | 28.02.2022, 14:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Die Sanktionen gegen Russland haben (noch) keine direkten Auswirkungen auf die Spritpreise, und trotzdem klettern diese in unbekannte Höhen. Tanken ist in Deutschland laut ADAC so teuer wie nie.