Tanktourismus nach Österreich FOTO: Felix Kästle Rekord-Spritpreise ADAC rechnet mit mehr Tanktourismus wegen Ukraine-Krieg Von dpa | 04.03.2022, 11:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Krieg in der Ukraine lässt die Preise an deutschen Zapfsäulen in Rekordhöhen steigen. Einige Autofahrer im Süden fahren zum Tanken daher bereits ins Ausland. Ein Nachbarstaat ist im Vergleich besonders attraktiv.